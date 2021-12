Programmi TV di stasera | giovedì 9 dicembre 2021 Il quinto appuntamento di ‘Un Professore’ sfida l’ultima puntata di ‘Zelig’

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Damiano Gavino (Manuel) - Un Professore Rai1, ore 21.30: Un Professore – 1^ Tv Fiction con Alessandro Gassmann. 1×09- Stuart Mill: Dante deve fare i conti con la fuga di Simone. In classe usa un alberello misero per spiegare Stuart Mill e cosa è necessario fare per realizzare se stessi e non buttarsi via. Poi va da Sbarra e gli chiede di lasciare in pace Manuel, ma Sbarra lo caccia in malo modo. La relazione di Dante con Cecilia si incrina dopo che il figlio di lei, Aureliano, la scopre e s’infuria. Ispirato da Stuart Mill, Manuel decide di chiudere con Sbarra. Anita affronta Dante: ha scoperto il segreto sulla notte di tanti anni fa, ed è un colpo al cuore. 1×10 – Schopenhauer: Il segreto che angustia Dante non lo rende sereno e disponibile e per questo reagisce male con Anita. Intanto in classe tiene una lezione su Schopenhauer e il pessimismo, per spingere i suoi alunni a reagire ...