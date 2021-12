Napoli-Leicester: highlights e gol (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Napoli vince con il Leicester per 3-2 e si qualifica al turno successivo di Europa League, gli azzurri sono secondi in classifica. Si apre la fase dei play off per il Napoli che dovrà giocare contro una terza di Champions League per andare avanti nella competizione. Questo a causa degli scontri diretti a sfavore con lo Spartak Mosca, che condannano gli azzurri al secondo posto nel proprio girone. Purtroppo il Napoli è stato anche sfortunato dato che il Legia Varsavia, nell’ultima partita con lo Spartak, ha sbagliato il rigore al minuto 99. Con un pareggio dei russi, il Napoli sarebbe passato come prima del girone. Video – i gol del Napoli col Leicester In ogni caso c’è da festeggiare la qualificazione del Napoli al turno successivo di Europa League. ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilvince con ilper 3-2 e si qualifica al turno successivo di Europa League, gli azzurri sono secondi in classifica. Si apre la fase dei play off per ilche dovrà giocare contro una terza di Champions League per andare avanti nella competizione. Questo a causa degli scontri diretti a sfavore con lo Spartak Mosca, che condannano gli azzurri al secondo posto nel proprio girone. Purtroppo ilè stato anche sfortunato dato che il Legia Varsavia, nell’ultima partita con lo Spartak, ha sbagliato il rigore al minuto 99. Con un pareggio dei russi, ilsarebbe passato come prima del girone. Video – i gol delcolIn ogni caso c’è da festeggiare la qualificazione delal turno successivo di Europa League. ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Leicester LIVE Napoli - Leicester 3 - 2, Europa League in DIRETTA: Elmas e Ounas firmano le reti del passaggio del turno. Pagelle e highlights 93 Finisce la partita, Napoli - Leicester 3 - 2. La squadra partenopea passa il turno come seconda! 92 Clamoroso errore di Vardy che di testa spedisce fuori. 90 Entra Albrighton e fuori Dewsbury - ...

Europa League, Napoli - Leicester 3 - 2 il finale. Azzurri ai sedicesimi Calcio. Il Napoli si impone sul Leicester per 3 - 2 in una partita valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League. I gol al 4' di Ounas (N), al 24' di Elmas (N), al 27' di Evans (L), al 33' ...

Napoli-Leicester 3-2: Ounas-Elmas, gli azzurri continuano il sogno Europa League Il Diego Armando Maradona si veste a festa per celebrare la vittoria sul Leicester, che permette al Napoli di accedere al turno successivo di Europa League. La squadra di Spalletti rispetta le pretese ...

FINALI, Atalanta out dalla CL. Napoli e Roma ok NAPOLI-LEICESTER 3-2 - Napoli batte Leicester 3-2: doppietta di Elmas, a segno anche Ounas, Evans e Dewsbury-Hall. La partita con il Leicester è un ottovolante di emozioni, belle e brutte, al termine ...

