L'Antitrust multa Amazon per oltre 1 miliardo di euro "Obblighi imposti sproporzionati. Faremo ricorso" (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 1 miliardo di euro (1.128.596.156,33) alle società Amazon europe Core , Amazon Services europe, Amazon EU, Amazon Italia Services e Amazon Italia Logistica per violazione dell'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione didi(1.128.596.156,33) alle societàpe Core ,Servicespe,EU,Italia Services eItalia Logistica per violazione dell'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unionepea. Segui su affaritaliani.it

Advertising

ciropellegrino : Multa di oltre 1 miliardo e 128 milioni di euro ad #Amazon da Antitrust italiana per abuso di posizione dominante. #Buongiorno - Agenzia_Ansa : Antitrust, multa da oltre un miliardo ad Amazon per abuso di posizione dominante. Il gigante ha danneggiato concorr… - fattoquotidiano : Amazon, maxi multa Antitrust da 1,1 miliardi per abuso di posizione dominante. “Ha danneggiato altri operatori di l… - cristia_urbano : RT @TgLa7: #Antitrust: multa 1,12mld ad #Amazon,abuso posizione dominante + Ha danneggiato concorrenti nel servizio logistica per e-commerc… - GiaPettinelli : Antitrust, multa da oltre un miliardo ad Amazon per abuso di posizione dominante - Economia - ANSA -