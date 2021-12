Il caso dei due marò verso la chiusura definitiva, la procura di Roma chiede l’archiviazione: «Non ci sono prove per un processo» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il caso dei due marò Salvatore Girone e Massimiliano Girone si avvicina alla conclusione definitiva anche con il passaggio della pratica alla giustizia italiana. La procura di Roma ha chiesto infatti l’archiviazione per i due militari accusati dell’omicidio di due pescatori indiani, avvenuto nel febbraio 2012 a largo delle coste del Kerala, nell’India Sud occidentale. La convinzione a cui sono giunti il procuratore di Roma, Michele Prestipino, e il sostituto, Erminio Amelio, è che le accuse nei confronti dei due fucilieri debbano cadere, visto che finora tutti gli elementi raccolti sulla vicenda non sono sufficienti per lo stesso avvio di un processo. Leggi anche: Per i due ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ildei dueSalvatore Girone e Massimiliano Girone si avvicina alla conclusioneanche con il passaggio della pratica alla giustizia italiana. Ladiha chiesto infattiper i due militari accusati dell’omicidio di due pescatori indiani, avvenuto nel febbraio 2012 a largo delle coste del Kerala, nell’India Sud occidentale. La convinzione a cuigiunti iltore di, Michele Prestipino, e il sostituto, Erminio Amelio, è che le accuse nei confronti dei due fucilieri debbano cadere, visto che finora tutti gli elementi raccolti sulla vicenda nonsufficienti per lo stesso avvio di un. Leggi anche: Per i due ...

