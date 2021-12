Di Gennaro: “Napoli non hai niente da invidiare a Milan, Inter e Atalanta!” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Di Gennaro: “Il Napoli non ha niente da invidiare a Milan, Inter e Atalanta. Sull’Europa League…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è Intervenuto Antonio Di Gennaro, opinionista, per parlare degli infortuni che stanno colpendo molti calciatori di diverse squadre della Serie A, del Napoli, dell’Inter e di altro. Queste le sue parole: SULLE ASSENZE PER INFORTUNI “Le assenze sono abbastanza pesanti da entrambe le parti. All’andata ricordo una partita del Napoli strepitosa, meritava di vincere. -afferma Di Gennaro -Erano tempi diversi ma l’appuntamento è da affrontare con serietà e concentrazione. Passare il turno sarebbe importante, credo che chi giocherà ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Di: “Ilnon hadae Atalanta. Sull’Europa League…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, èvenuto Antonio Di, opinionista, per parlare degli infortuni che stanno colpendo molti calciatori di diverse squadre della Serie A, del, dell’e di altro. Queste le sue parole: SULLE ASSENZE PER INFORTUNI “Le assenze sono abbastanza pesanti da entrambe le parti. All’andata ricordo una partita delstrepitosa, meritava di vincere. -afferma Di-Erano tempi diversi ma l’appuntamento è da affrontare con serietà e concentrazione. Passare il turno sarebbe importante, credo che chi giocherà ...

