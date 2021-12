Calciomercato, Luiz Felipe piace al Milan ma la Lazio dice 'no' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Anche la Lazio come le altre squadre di Serie A attende con ansia l’apertura della finestra di mercato invernale. Diversi gli obiettivi di Igli Tare, tra cui la cessione di alcuni giocatori ritenuti non adatti al gioco di Sarri. Tra questi però non c’è Luiz Felipe, nonostante il difensore piaccia molto al Milan, che necessita di un sostituto all’altezza dell’infortunato Kjaer: il contratto del brasiliano con i Biancocelesti scadrà il prossimo 30 giugno, ma difficilmente Lotito vorrà cederlo con sei mesi di anticipo. Il Milan d’altro canto non sopravaluterà il cartellino di un giocatore che potrebbe arrivare comodamente a costo zero in estate. Leggi su footdata (Di giovedì 9 dicembre 2021) Anche lacome le altre squadre di Serie A attende con ansia l’apertura della finestra di mercato invernale. Diversi gli obiettivi di Igli Tare, tra cui la cessione di alcuni giocatori ritenuti non adatti al gioco di Sarri. Tra questi però non c’è, nonostante il difensore piaccia molto al, che necessita di un sostituto all’altezza dell’infortunato Kjaer: il contratto del brasiliano con i Biancocelesti scadrà il prossimo 30 giugno, ma difficilmente Lotito vorrà cederlo con sei mesi di anticipo. Ild’altro canto non sopravaluterà il cartellino di un giocatore che potrebbe arrivare comodamente a costo zero in estate.

Advertising

Gazzetta_it : Luiz Henrique, una freccia per il #Milan. E il vice Kjaer sarà un giovane - Gazzetta_it : Milan, primato e mercato: stretta per il difensore, e c’è una pista che porta a Jovic #calciomercato - Gazzetta_it : Milan, avanti su Milenkovic e Luiz Felipe. Ma è solo l’inizio del casting... #calciomercato - gilnar76 : Calciomercato #Milan: Luiz Felipe e Milenkovic nel mirino, le ultime #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - leonzan75 : RT @Gazzetta_it: Luiz Henrique, una freccia per il #Milan. E il vice Kjaer sarà un giovane -