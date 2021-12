A Bergamo una rete per dare un futuro ai giovani che non studiano e non lavorano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Hanno abbandonato gli studi e non stanno lavorando, ma nemmeno sono alla ricerca di un impiego: sono i NEET, ragazzi e ragazze tra i 15 e i 29 anni che per i motivi più diversi non hanno trovato la propria strada. Qualcuno... Leggi su today (Di giovedì 9 dicembre 2021) Hanno abbandonato gli studi e non stanno lavorando, ma nemmeno sono alla ricerca di un impiego: sono i NEET, ragazzi e ragazze tra i 15 e i 29 anni che per i motivi più diversi non hanno trovato la propria strada. Qualcuno...

Advertising

emergenzavvf : Tra freddo e neve per spegnere l’#incendio sul tetto di una villa a tre piani. L’intervento dei #vigilidelfuoco nel… - FabioOffreda : RT @fanpage: Ombre su #AtalantaVillarreal, match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions. La partita è stata rinviata a ogg… - dadoruxo1 : RT @fanpage: Ombre su #AtalantaVillarreal, match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions. La partita è stata rinviata a ogg… - RobRe62 : RT @emergenzavvf: Tra freddo e neve per spegnere l’#incendio sul tetto di una villa a tre piani. L’intervento dei #vigilidelfuoco nella not… - BergamoCelts : RT @fanpage: Ombre su #AtalantaVillarreal, match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions. La partita è stata rinviata a ogg… -