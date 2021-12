Vendute la spada e le pistole di Napoleone a 2,8 milioni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono state Vendute la spada e le pistole di Napoleone per ben 2,8 milioni di dollari, a quanto riporta Ansa. E’ successo negli USA. Usa: Vendute sia la spada che le pistole di Napoleone per 2,8 milioni Sono state Vendute sia la spada portata da Napoleone durante il suo colpo di stato il 9 novembre 1799 ed altre cinque pistole ornamentali appartenenti all’imperatore francese morto 200 anni fa. Le armi sono state Vendute all’asta per oltre 2,8 milioni di dollari, negli USA, precisamente in Illinois. A quanto riporta l’Ansa, non si sa il nome di colui che ha vinto l’asta che si è aggiudicato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono statelae lediper ben 2,8di dollari, a quanto riporta Ansa. E’ successo negli USA. Usa:sia lache lediper 2,8Sono statesia laportata dadurante il suo colpo di stato il 9 novembre 1799 ed altre cinqueornamentali appartenenti all’imperatore francese morto 200 anni fa. Le armi sono stateall’asta per oltre 2,8di dollari, negli USA, precisamente in Illinois. A quanto riporta l’Ansa, non si sa il nome di colui che ha vinto l’asta che si è aggiudicato ...

