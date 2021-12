Un uomo si è buttato nudo in una fontana di Roma (Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI - Ennesimo bagno fuori programma in una fontana di Roma, questa volta quella di piazza della Repubblica, a poca distanza della stazione Termini. Un giovane di colore, nudo e con una bottiglia in mano, ha prima aggredito un agente della polizia locale di Roma Capitale in piazza dei Cinquecento, poi, in fuga verso piazza della Repubblica, si è gettato nella fontana della Naiadi dove ha minacciato alcuni passanti. La scena è stata filmata e diffusa sui social. Nelle immagini si vede il ragazzo che si muove nella fontana indossando solo un cappello rosso che si arrampica fino alla cima delle sculture. Gli agenti della polizia di Stato e gli uomini della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti per interrompere lo show. Dopo avere invitato il giovane a uscire ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI - Ennesimo bagno fuori programma in unadi, questa volta quella di piazza della Repubblica, a poca distanza della stazione Termini. Un giovane di colore,e con una bottiglia in mano, ha prima aggredito un agente della polizia locale diCapitale in piazza dei Cinquecento, poi, in fuga verso piazza della Repubblica, si è gettato nelladella Naiadi dove ha minacciato alcuni passanti. La scena è stata filmata e diffusa sui social. Nelle immagini si vede il ragazzo che si muove nellaindossando solo un cappello rosso che si arrampica fino alla cima delle sculture. Gli agenti della polizia di Stato e gli uomini della polizia locale diCapitale sono intervenuti per interrompere lo show. Dopo avere invitato il giovane a uscire ...

