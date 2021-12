Prossimo turno Serie A 2021/22 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) : date e partite in programma La Serie A 2021/22 si appresta a vivere la 17ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2021/22, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 17ª Giornata (10-13 dicembre 2021) Venerdì 10 dicembre Ore 20.45, GENOA-SAMPDORIA (DAZN) Sabato 11 dicembre Ore15.00, FIORENTINA-SALERNITANA (DAZN)Ore 18.00, VENEZIA-JUVENTUS (DAZN)Ore 20.45, UDINESE-MILAN (DAZN/SKY) Domenica 12 dicembre Ore 12.30, TORINO-BOLOGNA (DAZN/SKY)Ore 15.00, VERONA-ATALANTA (DAZN)Ore 18.00 , NAPOLI-EMPOLI (DAZN)Ore 18.00, SASSUOLO-LAZIO (DAZN)Ore 20.45, INTER-CAGLIARI (DAZN) Lunedì 13 dicembre Ore 20.45, ROMA-SPEZIA (DAZN/SKY) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) : date e partite in programma La/22 si appresta a vivere la 17ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/22, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 17ª Giornata (10-13 dicembre) Venerdì 10 dicembre Ore 20.45, GENOA-SAMPDORIA (DAZN) Sabato 11 dicembre Ore15.00, FIORENTINA-SALERNITANA (DAZN)Ore 18.00, VENEZIA-JUVENTUS (DAZN)Ore 20.45, UDINESE-MILAN (DAZN/SKY) Domenica 12 dicembre Ore 12.30, TORINO-BOLOGNA (DAZN/SKY)Ore 15.00, VERONA-ATALANTA (DAZN)Ore 18.00 , NAPOLI-EMPOLI (DAZN)Ore 18.00, SASSUOLO-LAZIO (DAZN)Ore 20.45, INTER-CAGLIARI (DAZN) Lunedì 13 dicembre Ore 20.45, ROMA-SPEZIA (DAZN/SKY) L'articolo proviene da Calcio News 24.

