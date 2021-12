Patrick Zaki scarcerato dopo 22 mesi: «Tutto bene» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Uscito dal commissariato di Mansura ha abbracciato la madre. Le sue prime parole sono state in italiano. Di Maio: «Bentornato Patrick» Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Uscito dal commissariato di Mansura ha abbracciato la madre. Le sue prime parole sono state in italiano. Di Maio: «Bentornato

Advertising

amnestyitalia : Patrick Zaki è stato rilasciato. #FreePatrickZaki - robertosaviano : Rilasciato! È stato importante non distogliere l’attenzione. #Zaki è stato scarcerato ma non cadono le accuse a suo… - amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Marco1999Busa : RT @MinistroEconom1: C'è grande gioia per la liberazione di Patrick Zaki. Il nostro Paese non ha uguali quando si tratta di tutelare i non… - edyrn_mudie : RT @UniPadova: ?? “Dopo 669 giorni di assurda e ingiusta detenzione, finalmente una buona notizia. L’Università di Padova non ha mai smesso… -