Mancini pronto a lasciare la Nazionale per un club (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Incertezza sul futuro di Roberto Mancini: il CT della Nazionale potrebbe dire addio agli azzurri per tornare in panchina con un club E’ un 2021 che si è chiuso in maniera inaspettatamente complicata per Roberto Mancini. Il CT della Nazionale ha portato al trionfo gli azzurri a Euro 2020, un successo atteso nella rassegna continentale L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Incertezza sul futuro di Roberto: il CT dellapotrebbe dire addio agli azzurri per tornare in panchina con unE’ un 2021 che si è chiuso in maniera inaspettatamente complicata per Roberto. Il CT dellaha portato al trionfo gli azzurri a Euro 2020, un successo atteso nella rassegna continentale L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

edgardzk : @GigioRedBlack @hakimtdream È pronto il passaporto per la nazionale? Marzo non è lontano. Mancini dorme? - infoitsport : Bivio playoff per Mancini: il Manchester United è pronto in caso di flop Mondiale - infoitsport : Dall'Inghilterra: Mancini ha già pronto il piano B in caso di mancata qualificazione al Mondiale - Marcello_1979 : Pronto riscatto dell'Italia femminile: - MarcoBeltrami79 : Bivio playoff per Mancini: il Manchester United è pronto in caso di flop Mondiale #mondiale #manchesterunited… -