Inter | Marotta studia il colpo dal Real Madrid!

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’finisce il girone di Champions League al secondo posto dietro unMadrid superiore sotto tutti i punti di vista. Magari proprio durante quest’occasione le due dirigenze si sono incontrate per discutere di mercato con tanti nomi che potrebbero coinvolgere queste due squadre. JovicMadridIn particolare, secondo la Gazzetta dello Sport, l’sarebbeessata all’acquista di Luka Jovic per sostituire il probabile partente Alexis Sanchez. L’unico ostacolo nella buona riuscita della trattativa è l’ingaggio del serbo pari a 10 milioni, cifra esorbitante per le casse nerazzurre. LEGGI ANCHE: Scoppia il caos nella Sampdoria, l’economista: “Sono a rischio fallimento“

L'e il suo direttore Beppehanno ben sette nomi sul taccuino se dovesse partire Alexis Sanchez Tanti i nomi in ballo sul taccuino diin caso di possibile partenza di Alexis Sanchez.A meno di un mese dall'apertura del mercato, in casa nerazzurra è tempo di focalizzarsi sui principali obiettivi. Per il trio- Ausilio - Baccin si avvicina l'ora di avviare o intensificare trattative magari già abbozzate per puntellare una rosa che, seppur già competitiva (o forse proprio per questo), merita di ...L'Inter di Beppe Marotta segue con attenzione il profilo di Marco Asensio: nel mirino anche del Milan di Pioli e della Juventus di Allegri ...Un colpo a zero superando la concorrenza di Milan ed Inter: la Juventus pianifica l'assalto nel calciomercato estivo.