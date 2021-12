Gruppo “No Green Pass” assalta bus e sequestra passeggeri: “Quindici minuti di terrore” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Momenti di tensione in Val di Susa per l’assalto di un Gruppo di “No Green Pass” a un bus in transito tra Oulx a Briançon. I manifestanti hanno bloccato il mezzo e hanno immobilizzato l’autista per scrivere uno slogan sulla fiancata. Val di Susa, “No Green Pass” assaltano bus L’episodio si è consumato tra Claviere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Momenti di tensione in Val di Susa per l’assalto di undi “No” a un bus in transito tra Oulx a Briançon. I manifestanti hanno bloccato il mezzo e hanno immobilizzato l’autista per scrivere uno slogan sulla fiancata. Val di Susa, “Nono bus L’episodio si è consumato tra Claviere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

