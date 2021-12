Gestione illecita di rifiuti | denunciate due persone

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Permane alta in Irpinia l’attenzione dei Carabinieri del Gruppo Forestale nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati all’accertamento di violazioni connesse alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica. In particolare, i Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni, unitamente ai colleghi della Stazione Carabinieri di Calabritto, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino il titolare di una società dedita allo stoccaggio e recupero dispeciali, ritenuto responsabile di aver gestito circa 600 metri cubi dipericolosi (costituiti da apparecchiature elettriche) in difformità all’autorizzazione rilasciata per il funzionamento dell’impianto. Nello specifico, i militari hanno constatato che talispeciali erano stati ...