Gemma Galgani, dopo il Covid torna in grande spolvero: è subito bacio con un cavaliere (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La dama più chiacchierata del trono “Over” è tornata alla grande. Ecco chi è il cavaliere con cui Gemma Galgani si è scambiata un bacio Molti faranno fatica ad ammetterlo, tuttavia il trono “Over” non è lo stesso senza la dama torinese che, da molti anni a questa parte, spadroneggia all’interno del parterre di “Uomini L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La dama più chiacchierata del trono “Over” èta alla. Ecco chi è ilcon cuisi è scambiata unMolti faranno fatica ad ammetterlo, tuttavia il trono “Over” non è lo stesso senza la dama torinese che, da molti anni a questa parte, spadroneggia all’interno del parterre di “Uomini L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

infoitestero : Uomini e donne, le anticipazioni: Gemma Galgani in love, scatta il bacio con Leonardo - SDevinu : Ma Miriana che quando punta un uomo cambia voce e sembra l’imitazione della voce del sesso di Gemma Galgani fatta d… - Simmi_Chiapi : Cosa ci fa Gemma Galgani al Collegio? #ilcollegio - Lajibolala2313 : RT @vincycernic2: Neanche il Covid riesce a fermare Gemma Galgani e la sua voglia di c...o #uominiedonne - antonio_locci : @LoveangelAnna 75. In pratica Gemma Galgani ?? -