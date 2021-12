Anche sugli iPhone i messaggi WhatsApp effimeri con aggiornamento 2.21.240 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Davvero ora sono alla portata di tutti, ma davvero tutti, i messaggi effimeri WhatsApp. La funzione tanto attesa era stata annunciata da Zuckerberg solo due giorni fa, come in rilascio globale per tutti i sistemi operativi ma Anche per il servizio di messaggistica via web. In un primo momento, la novità aveva toccato i dispositivi con OS di Google e proprio in queste ore, invece, l’implementazione arriva Anche per iPhone. Chiunque possiede un melafonino dovrà accedere all’App Store e provvedere all’aggiornamento WhatsApp 2.21.240, ovvero l’ultimo disponibile perché rilasciato proprio in queste ore. L’update potrebbe essere Anche automatico sull’iPhone (se preventivamente impostato) ma, ad ogni ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Davvero ora sono alla portata di tutti, ma davvero tutti, i. La funzione tanto attesa era stata annunciata da Zuckerberg solo due giorni fa, come in rilascio globale per tutti i sistemi operativi maper il servizio distica via web. In un primo momento, la novità aveva toccato i dispositivi con OS di Google e proprio in queste ore, invece, l’implementazione arrivaper. Chiunque possiede un melafonino dovrà accedere all’App Store e provvedere all’2.21.240, ovvero l’ultimo disponibile perché rilasciato proprio in queste ore. L’update potrebbe essereautomatico sull’(se preventivamente impostato) ma, ad ogni ...

Advertising

wordweb81 : Anche sugli iPhone i messaggi WhatsApp effimeri con aggiornamento 2.21.240 - JedHemlock : @pap1pap Stai facendo gli esami per entrare nel cantiere? ?? Sul primo si è tuffato eccome, ma era difficilissimo pr… - DamianoMerigo : @CremoniniCesare @alexmagnanini Eh averci i soldi li registravo anche io gli archi all abbi rod… e invece devo ripi… - AmletoColangelo : @matteosalvinimi La vergogna sei anche tu che hai appoggiato il governo draghi,hai sempre detto no all'Europa no al… - pisu_laura : RT @Antonie66266624: @IlZebraapois @GiovannaCampi6 Ho sentito di queste reazioni avverse anche sugli atti inferiori..... -