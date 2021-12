Stasera in tv, oggi 7 dicembre 2021: Il Collegio 6 e Le Iene (Di martedì 7 dicembre 2021) I palinsesti televisivi di martedì 7 dicembre 2021 sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardare Stasera in tv? Stasera in tv 7 dicembre 2021: la programmazione La programmazione serale di martedì 7 dicembre 2021 è ampia. Rai1 presenta la fiction La concessione del telefono - C'era una volta Vigata. Canale5, invece, offre la Champions League, con la partita Milan Vs Liverpool. Quanti avessero voglia di gustarsi un nuovo format possono sintonizzarsi su Real Time, dove c'è la prima stagione di C'era una volta... l'amore, oppure su Rai2 dove c'è Il Collegio 6. In alternativa, su Rai3 c'è il programma Cartabianca, mentre su Italia1 Le Iene Show. Per quanti ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 7 dicembre 2021) I palinsesti televisivi di martedì 7sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardarein tv?in tv 7: la programmazione La programmazione serale di martedì 7è ampia. Rai1 presenta la fiction La concessione del telefono - C'era una volta Vigata. Canale5, invece, offre la Champions League, con la partita Milan Vs Liverpool. Quanti avessero voglia di gustarsi un nuovo format possono sintonizzarsi su Real Time, dove c'è la prima stagione di C'era una volta... l'amore, oppure su Rai2 dove c'è Il6. In alternativa, su Rai3 c'è il programma Cartabianca, mentre su Italia1 LeShow. Per quanti ...

