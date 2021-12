“Sta fuori di testa”: l’intercettazione di Vanessa, figlia di Massimo Ferrero (Di martedì 7 dicembre 2021) “Io non ho fatto una cosa delle 16 denunce penali che ho! Non ci sta con la testa, sta fuori di testa. Io mi voglio levare da questo ginepraio”. Lo sfogo è di Vanessa Ferrero, intercettata nell’ambito dell’inchiesta che ha portato suo padre, Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ad essere arrestato e condotto nel carcere di San Vittore per il crac di 4 società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico con sede in provincia di Cosenza. Oltre al patron blucerchiato infatti anche sua figlia è stata sottoposta a misure cautelari, nel suo caso gli arresti domiciliari, così come il nipote Giorgio, mentre l’ex moglie Laura Sini risulta al momento indagata in quanto all’epoca dei fatti consigliera di amministrazione della Ellemme, una delle ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) “Io non ho fatto una cosa delle 16 denunce penali che ho! Non ci sta con la, stadi. Io mi voglio levare da questo ginepraio”. Lo sfogo è di, intercettata nell’ambito dell’inchiesta che ha portato suo padre,, presidente della Sampdoria, ad essere arrestato e condotto nel carcere di San Vittore per il crac di 4 società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico con sede in provincia di Cosenza. Oltre al patron blucerchiato infatti anche suaè stata sottoposta a misure cautelari, nel suo caso gli arresti domiciliari, così come il nipote Giorgio, mentre l’ex moglie Laura Sini risulta al momento indagata in quanto all’epoca dei fatti consigliera di amministrazione della Ellemme, una delle ...

