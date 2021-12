Smart working, c'è l'intesa. Stessa paga e benefit ma niente straordinari: le linee guida Il pdf (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ci speravano un po? tutti. Ma con l?improvvisa virata di Cgil e Uil verso la protesta di piazza sulla manovra, un accordo adesso sullo Smart working nel settore privato non era poi... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ci speravano un po? tutti. Ma con l?improvvisa virata di Cgil e Uil verso la protesta di piazza sulla manovra, un accordo adesso sullonel settore privato non era poi...

Advertising

AndreaOrlandosp : Lo #smartworking, è cresciuto molto durante la pandemia, ma al di là dell’emergenza sarà una modalità che caratteri… - Agenzia_Ansa : Smart working, raggiunto l'accordo per il settore privato. Sulla base delle linee guida proposte dal ministro del l… - Open_gol : Cosa prevede l'accordo sullo smart working per tutti i lavoratori del settore privato - statodelsud : Al via il protocollo sullo smart working nel settore privato - Pino__Merola : Al via il protocollo sullo smart working nel settore privato -