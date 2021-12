Rai 3, “Report”: analizzati i bilanci dei vari club italiani, mezza serie A rischia il default (Di martedì 7 dicembre 2021) Nell’ultima puntanta del programma televisivo “Report” condotto da Sigfrido Ranucci, in onda ogni lunedì, ha trattato come uno degli argomenti principali della serata i bilanci dei vari club di serie A. Oltre ad occuparsi del recente caso Juventus, riguardante le plusvalenze e le false circolazioni di denaro, il programma si è occupato di analizzare i L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Nell’ultima puntanta del programma televisivo “” condotto da Sigfrido Ranucci, in onda ogni lunedì, ha trattato come uno degli argomenti principali della serata ideidiA. Oltre ad occuparsi del recente caso Juventus, riguardante le plusvalenze e le false circolazioni di denaro, il programma si è occupato di analizzare i L'articolo

Advertising

ilriformista : L’episodio di #GretaBeccaglia ha scoperchiato il vaso di Pandora in #Rai: nel mirino finisce #Ranucci di #Report, c… - reportrai3 : Chiesto il processo per 14 tra giornalisti e politici: “Diffamarono il giudice Esposito” per avere condannato Berlu… - reportrai3 : #darivedere Report ritorna sul tema della terza dose, dopo il pezzo “Non c’è due senza tre” del 1 novembre, che ha… - VittorioSantor : RT @ilriformista: L’episodio di #GretaBeccaglia ha scoperchiato il vaso di Pandora in #Rai: nel mirino finisce #Ranucci di #Report, con un… - stellamarina2 : #Viva report rai 3#VergognaReportRai3 -