Netflix: Squid Game 2 non si farà? La verità (Di martedì 7 dicembre 2021) La seconda stagione di Squid Game si farà? Poche settimane fa il regista della serie tv sudcoreana aveva affermato di essere al lavoro sui nuovi episodi, ma a quanto pare sembra che recentemente ci sia stata una smentita dallo stesso. Ma qual è la verità? Recentemente sta circolando la notizia secondo cui la seconda stagione di Squid Game non si farà, diversamente da quanto affermato dal regista della Leggi su solodonna (Di martedì 7 dicembre 2021) La seconda stagione disi? Poche settimane fa il regista della serie tv sudcoreana aveva affermato di essere al lavoro sui nuovi episodi, ma a quanto pare sembra che recentemente ci sia stata una smentita dallo stesso. Ma qual è la? Recentemente sta circolando la notizia secondo cui la seconda stagione dinon si, diversamente da quanto affermato dal regista della

Advertising

kulturjam : Come aveva già fatto «Parasite», Squid Game la serie coreana di #Netflix mette in scena gli orrori di disuguaglianz… - nattyexdread : #Colori e #simboli in #SquidGame hanno un ruolo importante! #location #psicologia #kdrama #società.… - GianlucaOdinson : Squid Game 2, dietrofront di Netflix? Facciamo chiarezza - ParliamoDiNews : Squid Game: grande successo per la serie coreana su Netflix #squid #game #successo #serie #coreana #netflix - Y4GSOGM1N : arrivato il momento di staccare netflix a mio padre sta riguardando squid game per la terza volta in 2 settimane -