Love Is In The Air, Puntate dal 13 al 17 Dicembre 2021: I Sospetti di Aydan su Kiraz! (Di martedì 7 dicembre 2021) Love Is In The Air, trama Puntate dal 13 al 17 Dicembre 2021: Aydan nota una serie di particolarità in Kiraz ed inizia a sospettare che la bambina possa essere figlia di Eda e Serkan. Il segreto è sempre più difficile da nascondere… Love Is In The Air è ormai partita da un po' di tempo con la seconda stagione, che entra nel vivo soprattutto con la vicenda di Eda, Serkan e Kiraz. Bolat ignora che la bambina sia sua figlia, ma Aydan comincia ad avere dei dubbi, dopo aver avuto diversi indizi. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Love Is In The Air: dove eravamo rimasti Serkan torna più volte presso l'albergo, ma Eda non vuole avere a che fare con lui. Ayfer e Melo spingono affinché la Yildiz si avvicini a Burak,

