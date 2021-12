La capsule collection Yamamay x Fedez: il video di promozione a tema videogames (Di martedì 7 dicembre 2021) Fedez è digital ambassador del brand Yamamay dalla scorsa primavera e adesso ha disegnato e firmato una capsule collection di tute pensate sia per i bambini che per gli adulti, tutte realizzate in cotone. La capsule collection firmata Fedez è in edizione limitata e si chiama Stay Home Rules: infatti, le tute si ispirano ai momenti di relax di cui possiamo godere a casa, con la famiglia o con gli amici. Ogni tuta ha colori pastello e delle icone ispirate al mondo dei videogames che fanno riferimento ai momenti “casalinghi”: troviamo l’icona di un cuscino (dormire), una goccia (bere), un joystick (giocare), una ciambella (mangiare) e un cuore (make love). Fedez, da sempre appassionato al mondo dei videogiochi, non solo ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 7 dicembre 2021)è digital ambassador del branddalla scorsa primavera e adesso ha disegnato e firmato unadi tute pensate sia per i bambini che per gli adulti, tutte realizzate in cotone. Lafirmataè in edizione limitata e si chiama Stay Home Rules: infatti, le tute si ispirano ai momenti di relax di cui possiamo godere a casa, con la famiglia o con gli amici. Ogni tuta ha colori pastello e delle icone ispirate al mondo deigames che fanno riferimento ai momenti “casalinghi”: troviamo l’icona di un cuscino (dormire), una goccia (bere), un joystick (giocare), una ciambella (mangiare) e un cuore (make love)., da sempre appassionato al mondo deigiochi, non solo ...

