Il direttore artistico Piparo | “Sistina riapre con ‘Mamma mia!’ e una stagione di platino”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 7 dicembre 2021) “Finalmente il giorno fatidico è arrivato: mi sembra un altro Anno Zero! E’ come se questa re-inaugurazione segnasse l’inizio di un periodo nuovo, dal sapore particolarmente intenso”. Non nasconde l’emozione Massimo Romeodel, cheal pubblico completamente rinnovato. “Una serata speciale, si respira un’atmosfera davvero emozionante – commenta il regista all’AdnKronos – che cade fra l’altro a quattro anni esatti dal debutto a Roma del musical…”, spettacolo che inaugura la nuova“e sembrano due epoche completamente diverse, visto che in questi quattro anni è davvero cambiato tutto”, osserva. Unadefinita dacon lo slogan ‘Platinum ...