Covid, Sebastiani (Cnr): "Brusco aumento ricoveri. Più Regioni a un passo dalla zona gialla" (Di martedì 7 dicembre 2021) La curva dei ricoveri per Covid torna a salire. Lo segnala Giovanni Sebastiani, matematico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, che all’Ansa parla di “bruschi cambiamenti” registrati nel Lazio, in Liguria, nelle Marche e nella provincia di Trento. Gli aumenti portano queste Regioni vicino o oltre una delle due soglie per l’ingresso nella zona gialla. “Il Lazio ha superato la soglia del 10% delle terapie intensive: dopo essere stata la scorsa settimana in stasi per i reparti ordinari, con un valore medio pari a circa l?11%, oggi è salita al 12%”, osserva il matematico. E prosegue, spiegando che la situazione in Liguria è sostanzialmente analoga, perché anche qui la soglia delle terapie intensive ha superato il 10%, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021) La curva deipertorna a salire. Lo segnala Giovanni, matematico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, che all’Ansa parla di “bruschi cambiamenti” registrati nel Lazio, in Liguria, nelle Marche e nella provincia di Trento. Gli aumenti portano questevicino o oltre una delle due soglie per l’ingresso nella. “Il Lazio ha superato la soglia del 10% delle terapie intensive: dopo essere stata la scorsa settimana in stasi per i reparti ordinari, con un valore medio pari a circa l?11%, oggi è salita al 12%”, osserva il matematico. E prosegue, spiegando che la situazione in Liguria è sostanzialmente analoga, perché anche qui la soglia delle terapie intensive ha superato il 10%, ...

