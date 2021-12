“Tutto falso…”: Mondiali, Mancini non ci sta e sbotta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roberto Mancini era stato accostato alla Premier League e allo United in caso di mancata qualificazione al Mondiale. Il CT ha subito chiarito. Una panchina già pronta, peraltro molto prestigiosa, in caso di mancata qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Questo era lo scenario che alcuni media, nei giorni scorsi, avevano disegnato per il CT Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Robertoera stato accostato alla Premier League e allo United in caso di mancata qualificazione al Mondiale. Il CT ha subito chiarito. Una panchina già pronta, peraltro molto prestigiosa, in caso di mancata qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Questo era lo scenario che alcuni media, nei giorni scorsi, avevano disegnato per il CT Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

