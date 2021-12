Sergio Ramos, Pochettino categorico in conferenza stampa: “Non è fuori per scelta tecnica!” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sergio Ramos proprio non riesce a rendere in questo PSG. Era tornato disponibile verso la fine del mese scorso ed aveva finalmente debuttato con la maglia del PSG il 28 novembre contro il Saint-Étienne. Ma poi, di nuovo l’oblio. Non convocato per la successiva sfida contro il Nizza e poi per le successive gare. Pochettino ha detto la sua su un suo possibile minutaggio per l’impegno di Champions contro il Club Brugge. “Sergio Ramos? Non è la scelta tecnica il motivo, ma un altro!”: così Pochettino sul difensore Sergio Ramos, Pochettino, PSG Ha parlato in occasione del prossimo impegno di Champions per i parigini Mauricio Pochettino. E, alla domanda su Sergio ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 dicembre 2021)proprio non riesce a rendere in questo PSG. Era tornato disponibile verso la fine del mese scorso ed aveva finalmente debuttato con la maglia del PSG il 28 novembre contro il Saint-Étienne. Ma poi, di nuovo l’oblio. Non convocato per la successiva sfida contro il Nizza e poi per le successive gare.ha detto la sua su un suo possibile minutaggio per l’impegno di Champions contro il Club Brugge. “? Non è latecnica il motivo, ma un altro!”: cosìsul difensore, PSG Ha parlato in occasione del prossimo impegno di Champions per i parigini Mauricio. E, alla domanda su...

