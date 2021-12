Quirinale | Draghi in ascesa | ma piace l’idea della prima donna al Colle

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il preferito dagli italiani alresta Sergio Mattarella. Eppure il nuovo sondaggio Index Research, postato su Twitter da Bidimedia, oggi 6 dicembre, riserva alcune sorprese, per ciò che riguarda il PresidenteRepubblica ideale agli occhi degli elettori. Fermo restando, naturalmente, che essendo l’Italia una repubblica parlamentare e non presidenziale, a scegliere il Capo dello Stato sarà il Parlamento. Mattarella giù,su In una settimana, fra il 24 novembre e il 1 dicembre scorsi, Mattarella è sceso del -2,1% nelle preferenze degli italiani, attestandosi al 16,8%. Sempre al primo posto, cioè, ma tallonato da vicino dal premier, cresciuto nei favori popolari come prossimo inquilino del, del +0,4% a quota 16,5%. Al terzo posto c’è Silvio Berlusconi, con il 10,5% ...

Bruxelles, 06 dic 19:14 - Il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, non commenta lo scenario in cui il presidente del Consiglio, Mario, possa essere nella rosa dei nomi per il. "Sarebbe totalmente fuori luogo per me commentare ogni tipo di decisione che potrebbe prendere il primo ministro (Mario)o gli ......della guardia al Colle il prossimo febbraio e il futuro del governo. Eppure le due vicende non sono sconnesse. Il Presidente della Repubblica è il garante dell'Italia nel mondo. Il...'Mario Draghi deve rimanere a palazzo Chigi, sono troppe le sfide ancora da affrontare per sconfiggere il coronavirus. Il presidente ...(LaPresse) "Draghi sarebbe un eccellente presidente della Repubblica, ma penso che per l'Italia sia meglio averlo a palazzo Chigi piuttosto che al Quirinale".