(Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Nel 1971 veniva approvata la legge sugli. Un primo passo importante per aiutare le famiglie. Ma ad oggi glisono ancora troppo pochi: con ilindue miliardi per arrivare a coprire almeno il 40 per cento dei posti su base nazionale entro il 2026". Lo scrive su Twitter Maria Elena, capogruppo di Italia viva alla Camera.

Advertising

TV7Benevento : Pnrr: Boschi, 'in arrivo altri 2 mld per asili nido'... -

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr Boschi

La Sicilia

...dinelle aree vaste delle 14 città metropolitane: con la firma del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani prende definitivamente il via l'investimento M2C4 - 3.1 del'...... "leader dei riformisti? Attenti a non bruciarla?" Perché Maria Elenaè la leader ...a essere sulla plancia di comando di Palazzo Chigi per portare a termine la realizzazione del. Mi ...Roma, 6 dic. "Nel 1971 veniva approvata la legge sugli asili nido. Un primo passo importante per aiutare le famiglie. Ma ad oggi gli asili nido sono ancora trop ...Realizzazione di boschi nelle aree vaste delle 14 città metropolitane: con la firma del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani prende definitivamente il via l'investimento M2C4-3.1 del ...