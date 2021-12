Patrick Zaki, la sentenza attesa per martedì: rischia fino a 5 anni. E i precedenti non fanno ben sperare i suoi legali (Di lunedì 6 dicembre 2021) Trasferimenti, uccisioni, restrizioni: la settimana tipo di un copto in Egitto. È il titolo dell’articolo scritto da Patrick Zaki e pubblicato sul quotidiano online Daraj nel luglio del 2019 che potrebbe costargli una condanna fino a 5 anni di carcere. Un prezzo durissimo da pagare per lo studente del corso Erasmus all’Università di Bologna arrestato il 7 febbraio 2020 all’aeroporto del Cairo. Il suo dito puntato contro il governo egiziano reo, a suo parere, di non aver fatto abbastanza per proteggere la comunità copta cristiana, a cui appartiene la sua famiglia, dalle violenze, soprattutto dagli attacchi terroristici alle cattedrali di Tanta, Alessandria e della capitale negli anni precedenti. Domani, esattamente 22 mesi dopo essere stato fermato al rientro dall’Italia per una breve ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Trasferimenti, uccisioni, restrizioni: la settimana tipo di un copto in Egitto. È il titolo dell’articolo scritto dae pubblicato sul quotidiano online Daraj nel luglio del 2019 che potrebbe costargli una condannaa 5di carcere. Un prezzo durissimo da pagare per lo studente del corso Erasmus all’Università di Bologna arrestato il 7 febbraio 2020 all’aeroporto del Cairo. Il suo dito puntato contro il governo egiziano reo, a suo parere, di non aver fatto abbastanza per proteggere la comunità copta cristiana, a cui appartiene la sua famiglia, dalle violenze, soprattutto dagli attacchi terroristici alle cattedrali di Tanta, Alessandria e della capitale negli. Domani, esattamente 22 mesi dopo essere stato fermato al rientro dall’Italia per una breve ...

