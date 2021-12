Manila Nazzaro fatta a pezzi: "Gli p*scia in testa!" (Di lunedì 6 dicembre 2021) Per il Clan Selassiè sono state settimane difficili all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Lulù e Jessica, dopo aver affrontato l'uscita della Sorella Clarissa, sono state attaccate su molteplici fronti dagli altri concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip. Se Lulù ha discusso con Manuel e Maria Monzè, anche Jessica Selassiè ha avuto le sue belle gatte da pelare. A quanto pare è palese che, nella casa più "salvaguardata" d'Italia, si sia creata una crepa nel gruppo storico di questa edizione, portando le due sorelle all'isolamento dal resto del gruppo. Il pretesto di questa disputa è stata una cena etiope organizzata dalle Principesse Jessica e Lulù che, con questa loro iniziativa, hanno generato un mucchio di polemiche e di proteste. Le telecamere hanno immortalato Jessica, indaffarata ai fornelli, mentre preparava un macinato di carne particolarmente speziato. La ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 6 dicembre 2021) Per il Clan Selassiè sono state settimane difficili all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Lulù e Jessica, dopo aver affrontato l'uscita della Sorella Clarissa, sono state attaccate su molteplici fronti dagli altri concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip. Se Lulù ha discusso con Manuel e Maria Monzè, anche Jessica Selassiè ha avuto le sue belle gatte da pelare. A quanto pare è palese che, nella casa più "salvaguardata" d'Italia, si sia creata una crepa nel gruppo storico di questa edizione, portando le due sorelle all'isolamento dal resto del gruppo. Il pretesto di questa disputa è stata una cena etiope organizzata dalle Principesse Jessica e Lulù che, con questa loro iniziativa, hanno generato un mucchio di polemiche e di proteste. Le telecamere hanno immortalato Jessica, indaffarata ai fornelli, mentre preparava un macinato di carne particolarmente speziato. La ...

Advertising

occhio_notizie : Manila su Jessica: 'A me di tutto questo mi dispiace aver perso il rapporto con Jessica. Voglio parlarle per chiari… - infoitcultura : Manila Nazzaro in lacrime incontra la mamma al Grande Fratello Vip: sorpresa speciale per l’ex Miss - infoitcultura : Francesco Pio e Nicolas Cozza, figli Manila Nazzaro/ “Penso sempre a loro” - infoitcultura : Gianmarco Nazzaro, papà Manila Nazzaro/ Quando a Miss Italia le disse “se ci credi..” - gieffepparo : ho una mia teoria su manila nazzaro molto cessa e dimostrabile empiricamente .... ma non la svelerò , nemmeno se mi contattate nei dm -