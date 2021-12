Lucio Corsi, il giovane cantautore toscano definito il David Bowie italiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lucio Corsi è un giovane cantautore di Vetulonia (Grosseto) che si sta facendo strada nel panorama musicale grazie alla sua abilità nel mescolare diverse influenze musicali ed il suo stile, grazie ai è stato definito il David Bowie italiano. Lucio Corsi è un giovane cantautore nato nel 1993 a Vetulonia, nella provincia di Grosseto. Appassionato di musica fin da bambino, nel 2014 ha pubblicato il suo primo EP e nel corso del tempo è riuscito a distinguersi per il suo sound che riesce a mescolare diverse influenze musicali ed il suo stile. Lucio Corsi/via InstagramLucio è stato definito come il ... Leggi su ck12 (Di lunedì 6 dicembre 2021)è undi Vetulonia (Grosseto) che si sta facendo strada nel panorama musicale grazie alla sua abilità nel mescolare diverse influenze musicali ed il suo stile, grazie ai è statoilè unnato nel 1993 a Vetulonia, nella provincia di Grosseto. Appassionato di musica fin da bambino, nel 2014 ha pubblicato il suo primo EP e nel corso del tempo è riuscito a distinguersi per il suo sound che riesce a mescolare diverse influenze musicali ed il suo stile./via Instagramè statocome il ...

