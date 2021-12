La clinica tedesca ai No Vax: "Ecco il menù di un giorno in terapia intensiva" (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Armi nella lotta contro il Covid-19. Ecco tutti i farmaci e gli alimenti liquidi che vengono somministrati a un paziente con coronavirus gravemente malato e ventilato nella nostra unità di terapia intensiva - AL giorno. Una vaccinazione può proteggere da questo”. Un ospedale bavarese, la Rottal-Inn Kliniken, ha provato un ultimo tentativo per convincere i no vax, pubblicando su suoi canali social una foto con tutti i farmaci necessari ai pazienti in terapia intensiva. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Armi nella lotta contro il Covid-19.tutti i farmaci e gli alimenti liquidi che vengono somministrati a un paziente con coronavirus gravemente malato e ventilato nella nostra unità di- AL. Una vaccinazione può proteggere da questo”. Un ospedale bavarese, la Rottal-Inn Kliniken, ha provato un ultimo tentativo per convincere i no vax, pubblicando su suoi canali social una foto con tutti i farmaci necessari ai pazienti in

