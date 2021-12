Inter ora scende in campo con Moncler (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il marchio Moncler, in una nota spiega che vestirà la serie A dell’Inter, con una collezione di 15 capi e accessori rigorosamente nei colori nerazzurri. La collaborazione tra Moncler e Inter Il calcio entra a far parte ufficialmente del mondo Moncler con una partnership che durerà 3 anni, diventando così Official Formal Wear Partner del club calcistico FC Internazionale Milano. L’annuncio arriva direttamente dal CEO Corporate della squadra Alessandro Antonello all’Italian Sports Day all’Expo di Dubai: “Vestirà la prima squadra a partire da questa stagione.” Ovviamente non sarà solo la squadra dell’Inter a vestire il marchio, ma anche l’allenatore Simone Inzaghi e la dirigenza del club, per tutti gli impegni che li vedranno coinvolti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il marchio, in una nota spiega che vestirà la serie A dell’, con una collezione di 15 capi e accessori rigorosamente nei colori nerazzurri. La collaborazione traIl calcio entra a far parte ufficialmente del mondocon una partnership che durerà 3 anni, diventando così Official Formal Wear Partner del club calcistico FCnazionale Milano. L’annuncio arriva direttamente dal CEO Corporate della squadra Alessandro Antonello all’Italian Sports Day all’Expo di Dubai: “Vestirà la prima squadra a partire da questa stagione.” Ovviamente non sarà solo la squadra dell’a vestire il marchio, ma anche l’allenatore Simone Inzaghi e la dirigenza del club, per tutti gli impegni che li vedranno coinvolti ...

