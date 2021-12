Formula 1 | Verstappen-Hamilton alla pari | si deciderà tutto ad Abu Dhabi

Leggi su zon

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo la gara in Arabia Saudita,si trovano apunti. Il Mondiale sinell’ultima gara ad Abutra sei giornifine è giusto cosi. Uno dei Mondiali più belli e combattuti degli ultimi dieci anni non poteva non concludersi all’ultimo atto. Quando manca una sola gara al termine del Mondiale di1, Lewise Maxsi trovano esattamente, con 369,5 punti a testa. Staccato nettamente al 3° posto Bottas, a quota 218, a dimostrare quanto i primi due abbiano fatto un campionato a parte da marzo ad oggi. Nella penultima gara in Arabia Saudita, nel nuovo circuito di Jeddah, non proprio uno dei migliori del Mondiale, è successo ...