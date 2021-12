Egitto, Zaki: sorella conferma, trasferito nel carcere di Mansura (Di lunedì 6 dicembre 2021) Marise George, la sorella di Patrick George Zaki, ha confermato che il fratello è stato trasferito dal carcere cairota di Tora a uno di Mansura ma non è stata in grado di fornire altre indicazioni. '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 6 dicembre 2021) Marise George, ladi Patrick George, hato che il fratello è statodalcairota di Tora a uno dima non è stata in grado di fornire altre indicazioni. '...

Advertising

Tg3web : Martedì Patrick Zaki tornerà in tribunale in Egitto. Oggi a chiedere maggior impegno per la sua liberazione è Moham… - pfmajorino : Patrick Zaki picchiato e trasferito nel carcere delle torture. L’Egitto infierisce alla vigilia dell’udienza - civati : 'Con milioni di detenuti per le più svariate cause'. In Egitto ce ne sono centinaia, per cause politiche. Zaki è un… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Egitto, Zaki: sorella conferma, trasferito nel carcere di Mansura #patrickzaki - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Egitto, Zaki: sorella conferma, trasferito nel carcere di Mansura #patrickzaki -