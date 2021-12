Covid, medico guarito: “Su test anticorpi Cts sbaglia, serve e va fatto” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Se da studente avessi sostenuto che una persona che ha gli anticorpi contro un’infezione rischia di ammalarsi come un’altra che non li ha, se avessi detto che averli o non averli è la stessa cosa, mi avrebbero bocciato”. Nino Mazzone, fra i medici italiani contagiati durante la seconda ondata di Covid-19 (nel novembre 2020 si ritrovò ricoverato dalla sera alla mattina nel reparto che dirige all’ospedale di Legnano, nel Milanese), è convintamente pro vax e pro pass, ma anche fermo nel dire che i guariti potrebbero non avere bisogno di vaccinarsi a breve termine per proteggersi da un virus che hanno già conosciuto. E oggi all’Adnkronos Salute torna a denunciare “l’obnubilamento delle menti, la visione cieca e ostinata” che porta il Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus e le autorità sanitarie a sostenere l’inutilità del ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Se da studente avessi sostenuto che una persona che ha glicontro un’infezione rischia di ammalarsi come un’altra che non li ha, se avessi detto che averli o non averli è la stessa cosa, mi avrebbero bocciato”. Nino Mazzone, fra i medici italiani contagiati durante la seconda ondata di-19 (nel novembre 2020 si ritrovò ricoverato dalla sera alla mattina nel reparto che dirige all’ospedale di Legnano, nel Milanese), è convintamente pro vax e pro pass, ma anche fermo nel dire che i guariti potrebbero non avere bisogno di vaccinarsi a breve termine per proteggersi da un virus che hanno già conosciuto. E oggi all’Adnkronos Salute torna a denunciare “l’obnubilamento delle menti, la visione cieca e ostinata” che porta il Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus e le autorità sanitarie a sostenere l’inutilità del ...

