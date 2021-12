Ascolti tv 5 dicembre 2021: scopri i programmi più visti in prime time (Di lunedì 6 dicembre 2021) Chi ha vinto la battaglia degli Ascolti tv in prime time ieri sera 5 dicembre 2021? Questa sera RaiUno trasmette in Prima Tv il biopic dedicato alla grandissima Carla Fracci, intitolato semplicemente Carla con Alessandra Mastronardi a prestarle il volto. Canale 5 risponde con All toghether Now, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 6 dicembre 2021) Chi ha vinto la battaglia deglitv inieri sera 5? Questa sera RaiUno trasmette in Prima Tv il biopic dedicato alla grandissima Carla Fracci, intitolato semplicemente Carla con Alessandra Mastronardi a prestarle il volto. Canale 5 risponde con All toghether Now, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

zazoomblog : Ascolti tv domenica 5 dicembre: Carla Che tempo che fa All together now - #Ascolti #domenica #dicembre: #Carla - CorriereCitta : Ascolti tv Domenica 5 dicembre 2021: All togheter Now, Che tempo che Fa, MasterChef Italia, dati auditel e share - Luca_zone : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Sabato 4 dicembre 2021· Flop Baglioni 14% (2.3 mln), vola Ballando con le Stelle 23.4% e 3.8 mln (Tutti in… - 8d508ce92800410 : RT @fashionsoaptv: ??Love is in the air fa il PROPRIO RECORD di ASCOLTI nella giornata di venerdì 3 dicembre!???????? ??(1.937.000 telespettato… - Mario48440912 : @SereDomenici Tranquilla...il concetto è che se li guardiamo loro fanno ascolti, se non li guardiamo, chiudono, com… -