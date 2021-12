Arco Bollani, iniziati i lavori di restauro in piazza Libertà (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono iniziati i lavori di restauro dell’Arco Bollani in piazza Libertà. L’opera consiste nella pulizia delle pietre, nel recupero delle parti lapidee deteriorate, nei trattamenti finalizzati a rendere duraturi nel tempo gli effetti dei lavori e nella messa in sicurezza della cancellata. Il sindaco Pietro Fontanini spiega: “L’intervento richiede un investimento da 30mila euro coperto da una donazione della società Danieli &c.Officine Meccaniche Spa. Esprimo, a nome della comunità, un sincero ringraziamento nei confronti del Presidente Benedetti. L’assegno staccato per la realizzazione di quest’opera costituisce l’ennesimo segnale di attenzione che viene riservata alla città. Penso al piano – imponente e ambizioso – per la riqualificazione per ... Leggi su udine20 (Di martedì 7 dicembre 2021) Sonodidell’in. L’opera consiste nella pulizia delle pietre, nel recupero delle parti lapidee deteriorate, nei trattamenti finalizzati a rendere duraturi nel tempo gli effetti deie nella messa in sicurezza della cancellata. Il sindaco Pietro Fontanini spiega: “L’intervento richiede un investimento da 30mila euro coperto da una donazione della società Danieli &c.Officine Meccaniche Spa. Esprimo, a nome della comunità, un sincero ringraziamento nei confronti del Presidente Benedetti. L’assegno staccato per la realizzazione di quest’opera costituisce l’ennesimo segnale di attenzione che viene riservata alla città. Penso al piano – imponente e ambizioso – per la riqualificazione per ...

