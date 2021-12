08 – 3.9.2021 – GIUSEPPE LONGO (Di lunedì 6 dicembre 2021) Phenomenology and Digital Knowledge Fenomenologia e saperi digitali CHAIR Floriana Ferro (Università di Udine) GIUSEPPE LONGO (École Normale Superieure Centre National de la Recherche Scientifique, Paris) MATEMATICA E SENSO. PER NON DIVENIR MACCHINE DISCUSSANT: Andrea Colombo (Università di Padova e Udine) Il convegno internazionale organizzato dal prof. Luca Taddio e dalla dott.ssa Floriana Ferro del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, prevede la partecipazione di esperti provenienti da vari atenei italiani ed europei che, nel corso delle quattro giornate, affronteranno il tema che ne rappresenta il filo rosso, focalizzandosi sulle diverse problematiche che si presentano e che ... Leggi su udine20 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Phenomenology and Digital Knowledge Fenomenologia e saperi digitali CHAIR Floriana Ferro (Università di Udine)(École Normale Superieure Centre National de la Recherche Scientifique, Paris) MATEMATICA E SENSO. PER NON DIVENIR MACCHINE DISCUSSANT: Andrea Colombo (Università di Padova e Udine) Il convegno internazionale organizzato dal prof. Luca Taddio e dalla dott.ssa Floriana Ferro del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, prevede la partecipazione di esperti provenienti da vari atenei italiani ed europei che, nel corso delle quattro giornate, affronteranno il tema che ne rappresenta il filo rosso, focalizzandosi sulle diverse problematiche che si presentano e che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Ci sentiamo presi in giro, traditi da uno Stato di cui non ci fidiamo più. La nostra tragedia è stata dimenticata'… - SkyTG24 : “Abbiamo affrontato la pandemia a mani nude, senza evidenze scientifiche”, ha rivendicato il leader del M5s Giusepp… - Raiofficialnews : L’inaugurazione della Stagione 2021/2022 del @teatroallascala in esclusiva sulle reti #Rai: @RaiCultura presenta la… - udine20 : 08 - 3.9.2021 - GIUSEPPE LONGO - - SiciliaTV : Il film si chiama “Il Pescatore di telline”, la location delle riprese è principalmente Catania e nel cast attorial… -