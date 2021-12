Viaggio a Lesbo, limbo dei 'dannati' che l'Europa finge di non vedere (Di domenica 5 dicembre 2021) AGI - Mytilene ci accoglie con il sole. Dal capoluogo di Lesbo, fino a qualche anno fa meta turistica e ora isola simbolo del dramma dei migranti, sorge, a una decina di chilometri dal porto, il campo Mavrovouni, il Reception and Identification Centre di Mytilene, un'area attrezzata per l'accoglienza dei rifugiati. Sostituisce il centro di accoglienza e identificazione di Moria, che e' stato il piu' grande campo profughi d'Europa fino al settembre 2020, quando fu distrutto da un incendio (e che Papa Francesco aveva visitato il 16 aprile 2016). La nuova area attrezzata, che può "ospitare" fino a 8 mila persone (secondo la Caritas locale al momento ve ne sono 2.200), è chiamata spesso dai greci "Moria 2.0". Si varca il cancello con le sue recinzioni di filo spinato. Il sole spunta più prepotente dalle nuvole. Le piogge dei giorni scorsi hanno lasciato ... Leggi su agi (Di domenica 5 dicembre 2021) AGI - Mytilene ci accoglie con il sole. Dal capoluogo di, fino a qualche anno fa meta turistica e ora isola simbolo del dramma dei migranti, sorge, a una decina di chilometri dal porto, il campo Mavrovouni, il Reception and Identification Centre di Mytilene, un'area attrezzata per l'accoglienza dei rifugiati. Sostituisce il centro di accoglienza e identificazione di Moria, che e' stato il piu' grande campo profughi d'fino al settembre 2020, quando fu distrutto da un incendio (e che Papa Francesco aveva visitato il 16 aprile 2016). La nuova area attrezzata, che può "ospitare" fino a 8 mila persone (secondo la Caritas locale al momento ve ne sono 2.200), è chiamata spesso dai greci "Moria 2.0". Si varca il cancello con le sue recinzioni di filo spinato. Il sole spunta più prepotente dalle nuvole. Le piogge dei giorni scorsi hanno lasciato ...

