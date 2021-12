Super green pass, Salvini: “È meglio che non ne parli” (Di domenica 5 dicembre 2021) ROMA – “Di green pass e di Super green pass è meglio che io non parli…”. Alla vigilia dell’entrata in vigore delle misure della stretta anti Covid approvata dal Governo Draghi, il leader della Lega Matteo Salvini con i giovani leghisti lombardi riuniti ad Erba per l’evento “Next generation You”, si morde la lingua sulle restrizioni introdotte. Salvini è invece un fiume in piena contro “l’occupazione armata spesso arrogante e ignorante da parte della sinistra di Istituzioni, Cultura, Università e Scuola”. E contro la magistratura che ha messo sotto inchiesta il Governatore leghista lomabrdo Attilio Fontana per il presunto scandalo sull’acquisto delle prime mascherine in emergenza: “Andassero a indagare qualcun altro: il governatore ... Leggi su lopinionista (Di domenica 5 dicembre 2021) ROMA – “Die diche io non…”. Alla vigilia dell’entrata in vigore delle misure della stretta anti Covid approvata dal Governo Draghi, il leader della Lega Matteocon i giovani leghisti lombardi riuniti ad Erba per l’evento “Next generation You”, si morde la lingua sulle restrizioni introdotte.è invece un fiume in piena contro “l’occupazione armata spesso arrogante e ignorante da parte della sinistra di Istituzioni, Cultura, Università e Scuola”. E contro la magistratura che ha messo sotto inchiesta il Governatore leghista lomabrdo Attilio Fontana per il presunto scandalo sull’acquisto delle prime mascherine in emergenza: “Andassero a indagare qualcun altro: il governatore ...

