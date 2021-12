M5s, così le “cartelle esattoriali” spaccano un gruppo già diviso tra chi delegittima «Peppe Conte» e chi attacca «Giggino ‘a nommena» (Di domenica 5 dicembre 2021) La settimana che attende Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, si annuncia infuocata. Domani, lunedì 6 dicembre, arriveranno via mail le formazioni degli ipotetici direttivi dei candidati a capogruppo della Camera: presidente, vicepresidente, tesoriere e tre segretari. Al Senato, l’ha spuntata Mariolina Castellone, ribaltando i pronostici che vedevano favorito Ettore Licheri, fedelissimo di Conte. Poi, sempre nei prossimi sette giorni, si dovrebbero decidere alcuni ruoli chiave nella galassia di comitati che rendono complicatissimo l’organigramma pentastellato. Il malContento già serpeggiava tra chi non ha un posto nell’intricata struttura del Movimento o incarichi parlamentari. Poi, con l’invio delle mail firmate Claudio Cominardi – il tesoriere grillino -, in cui si chiedono le quote mensili di 2.500 ... Leggi su open.online (Di domenica 5 dicembre 2021) La settimana che attende Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle, si annuncia infuocata. Domani, lunedì 6 dicembre, arriveranno via mail le formazioni degli ipotetici direttivi dei candidati a capodella Camera: presidente, vicepresidente, tesoriere e tre segretari. Al Senato, l’ha spuntata Mariolina Castellone, ribaltando i pronostici che vedevano favorito Ettore Licheri, fedelissimo di. Poi, sempre nei prossimi sette giorni, si dovrebbero decidere alcuni ruoli chiave nella galassia di comitati che rendono complicatissimo l’organigramma pentastellato. Il malnto già serpeggiava tra chi non ha un posto nell’intricata struttura del Movimento o incarichi parlamentari. Poi, con l’invio delle mail firmate Claudio Cominardi – il tesoriere grillino -, in cui si chiedono le quote mensili di 2.500 ...

