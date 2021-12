GF VIP 6, Gianmaria e Sophie: nella notte scoppia la passione! (Di domenica 5 dicembre 2021) La notte nella casa del Grande Fratello VIP porta sempre qualche imprevedibilità, ma se parliamo di Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni tanto imprevedibile forse non è. Tempo fa il “latin lover della mutua” aveva confessato la sua infatuazione per l’ex tronista di Uomini e Donne. I due però nonostante qualche apparente periodo buono, non hanno mai avuto un rapporto idilliaco in quasi 3 mesi di convivenza sotto lo stesso tetto. Nelle ultime settimane Sophie e Gianmaria si erano addirittura allontanati, calcolandosi il minimo indispensabile. Così fino a questa notte: ieri sera i vipponi si sono divertiti ballando e giocando fra di loro. L’atmosfera allegra provocata dall’aperitivo organizzato in casa ha alzato la temperatura fra Sophie e ... Leggi su cityroma (Di domenica 5 dicembre 2021) Lacasa del Grande Fratello VIP porta sempre qualche imprevedibilità, ma se parliamo diAntinolfi eCodegoni tanto imprevedibile forse non è. Tempo fa il “latin lover della mutua” aveva confessato la sua infatuazione per l’ex tronista di Uomini e Donne. I due però nonostante qualche apparente periodo buono, non hanno mai avuto un rapporto idilliaco in quasi 3 mesi di convivenza sotto lo stesso tetto. Nelle ultime settimanesi erano addirittura allontanati, calcolandosi il minimo indispensabile. Così fino a questa: ieri sera i vipponi si sono divertiti ballando e giocando fra di loro. L’atmosfera allegra provocata dall’aperitivo organizzato in casa ha alzato la temperatura frae ...

