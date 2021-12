"Esci una sera con me, io alle donne...". Andrea Iannone sconvolge Selvaggia Lucarelli: bordata a luci rosse e caos | Guarda (Di domenica 5 dicembre 2021) Momenti esilaranti e anche di gelo a Ballando con le Stelle, dopo l'esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando, il tutto nell'ottava puntata dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, la puntata di sabato 4 dicembre. In mezzo c'è la solita Selvaggia Lucarelli, che ha alzato il ditino per poi sparacchiare sentenze: "Troppo ordinario", il loro show, ha spiegato aggiungendo di non essersi entusiasmata. Ma la risposta di Iannone, a quel punto, è stata tostissima: "Se Esci una sera con me ti stupisco... Nessuna si è mai lamentata, io regalo gioia alle donne". Bang: evidente il gelo della Carlucci, mentre molti altri presenti in studio hanno iniziato a ridere. A quel punto la Carlucci spinge fuori dall'inquadratura l'ex pilota ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Momenti esilaranti e anche di gelo a Ballando con le Stelle, dopo l'esibizione die Lucrezia Lando, il tutto nell'ottava puntata dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, la puntata di sabato 4 dicembre. In mezzo c'è la solita, che ha alzato il ditino per poi sparacchiare sentenze: "Troppo ordinario", il loro show, ha spiegato aggiungendo di non essersi entusiasmata. Ma la risposta di, a quel punto, è stata tostissima: "Seunacon me ti stupisco... Nessuna si è mai lamentata, io regalo gioia". Bang: evidente il gelo della Carlucci, mentre molti altri presenti in studio hanno iniziato a ridere. A quel punto la Carlucci spinge fuori dall'inquadratura l'ex pilota ...

