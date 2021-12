Covid | un manifestante no vax con Stella di Davide arrestato a Francoforte dalla polizia

(Di domenica 5 dicembre 2021) Nella Germania – travolta dai contagi e costretta a rigide misure restrittive per arginare la pandemia di– non mancano le proteste anche violente. Ma tra gli 11 manifestanti no vax, arrestati giovedì,dice ne era anche uno che è stato fermato perché indossava unadi David accompagnatascritta “non vaccinato”. In una nota stampa laspiega che ci sono stati attacchi isolati agli agenti che hanno portato anche a 89 identificazioni. Nei giorni scorsi sono state emessi alcuni provvedimenti del tribunale regionale di Augusta e del tribunale superiore della Baviera in cui è stato stabilito che i no-vax tedeschi che indosseranno simboli usati nella Shoah, come ladi David, stabilendo un’analogia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid manifestante

Il Fatto Quotidiano

...e non rispettavano il distanziamento La polizia di Francoforte ha arrestato ieri unno ...adottata dalle autorità tedesche nei confronti di chi per ragioni di propaganda legata al...Per fortuna sono scappato ", ha detto per telefono unche ha chiesto di non essere ... tra cui incitamento e violazione dei protocolli- 19.La polizia aveva preventivamente comunicato che tali comportamenti non sarebbero stati tollerati. Dispersi 2.000 manifestanti perché non indossavano la mascherina e non rispettavano il distanziamento ...Almeno ottomila persone hanno marciato nuovamente nel centro di Bruxelles per protestare contro l'inasprimento delle restrizioni anti-Covid imposte dal governo belga nel tentativo di contrastare l'ult ...