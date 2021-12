Calcio | Serie A | Sampdoria-Lazio 0-3 dopo primo tempo

(Di domenica 5 dicembre 2021) Genova, 5 dic. - (Adnkronos) - Laè in vantaggio per 3-0 contro lain un match della 16/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Ferraris' di Genova. A decidere fin qui il match il gol di Milinkovic-Savic al 7' e la doppietta di Immobile al 17' e al 37'.

L'inferiorità numerica può aver creato senza dubbio qualche problema, ma io ho l'obbligo di ripartire dalle cose positive di questa giornata: fare tre gol al Verona , giocando quel tipo di, ...Cinque lunghi anni per una promessa delsono un'eternità: il limite che definisce la maturità su un rettangolo verde o, al contrario, ... cresciuto tra Cremonese e Sampdoria, ha esordito in...Troppi gol mangiati? Questo è il calcio. Dobbiamo migliorare se vogliamo vincere. Mi dà una fiducia perché crediamo, e alla fine sono convinto che la palla entra se continuiamo così. Per fare gol devi ...Genova, 5 dic. - La Lazio è in vantaggio per 3-0 contro la Sampdoria in un match della 16/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Ferraris' ...