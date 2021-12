Ballando con le Stelle 2021: Alvise Rigo vince il quinto spareggio, Federico Lauri fa commuovere Milly Carlucci (Di domenica 5 dicembre 2021) Mancano oramai solo due puntate all’elezione del vincitore di Ballando con le Stelle 2021: il talent show vip di Rai Uno giunto quest’anno alla sua sedicesima edizione. I concorrenti in gara nella settima puntata del 4 dicembre 2021 si sono dovuti cimentare anche questa volta nella classica manche con coreografie standard e, nella seconda parte, hanno dovuto prendere parte ad una seconda manche a tema “emozioni”; una novità che ha convinto in studio e il pubblico da casa. Rispetto alla manche normale, infatti, i concorrenti hanno ballato un freestyle lento o veloce avendo come accompagnamento musicale un brano originale – non la cover dal vivo della band – che li ha accompagnati in una coreografia dedicata ad un parente o ad un periodo della loro vita. Valeria Fabrizi si è commossa parlando di sua madre, Arisa ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 5 dicembre 2021) Mancano oramai solo due puntate all’elezione del vincitore dicon le: il talent show vip di Rai Uno giunto quest’anno alla sua sedicesima edizione. I concorrenti in gara nella settima puntata del 4 dicembresi sono dovuti cimentare anche questa volta nella classica manche con coreografie standard e, nella seconda parte, hanno dovuto prendere parte ad una seconda manche a tema “emozioni”; una novità che ha convinto in studio e il pubblico da casa. Rispetto alla manche normale, infatti, i concorrenti hanno ballato un freestyle lento o veloce avendo come accompagnamento musicale un brano originale – non la cover dal vivo della band – che li ha accompagnati in una coreografia dedicata ad un parente o ad un periodo della loro vita. Valeria Fabrizi si è commossa parlando di sua madre, Arisa ha ...

