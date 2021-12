X-Factor, Ludovico Tersigni querelato, indagine ancora in corso? (Di sabato 4 dicembre 2021) Il conduttore di X-Factor, Ludovico Tersigni, è stato querelato dal proprietario di un locale, che aveva attaccato sui social. L'indagine è ancora in corso? Leggi su comingsoon (Di sabato 4 dicembre 2021) Il conduttore di X-, è statodal proprietario di un locale, che aveva attaccato sui social. L'in

Advertising

CaffeFou : X Factor, Ludovico Tersigni indagato per diffamazione - giuvannuzzo : Ma non era quello figo perché non era sui social? Ecco spiegato il motivo altroché - Cosmi_03 : RT @Corriere: Ludovico Tersigni indagato per diffamazione aggravata: «Sui social ha invitato a boico... - SandroItaljano : RT @Corriere: Ludovico Tersigni indagato per diffamazione aggravata: «Sui social ha invitato a boico... - _DAGOSPIA_ : LUDOVICO TERSIGNI, CONDUTTORE DI X FACTOR, INDAGATO PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA-COSA HA COMBINATO… -